Une petite fille morte de la tuberculose en Bretagne : ce qu’il faut savoir sur la maladie

La tuberculose est une maladie infectieuse due au bacille de Kock, Mycobacterium tuberculosis de son nom savant. "Cet agent infectieux est transmis par voie aérienne, via des gouttelettes contaminées par la bactérie en suspension dans l’air provenant des malades", indique l’Institut Pasteur. Mais attention, toutes les personnes infectées ne développent pas la maladie : "Le bacille peut rester dans l’organisme à l’état 'dormant' pendant des années." Les personnes les plus fragiles, comme celles atteintes par le VIH ou en situation de précarité, sont d’ailleurs plus susceptibles de développer la maladie.





La bactérie peut toucher les poumons – c’est la forme contagieuse de la maladie - ou s’attaquer au rein, au cerveau, aux os et même à un ganglion.