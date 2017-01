Comment réagir en cas de "fausse route" de son bébé ?

Parce que le médicament expose les nourrissons à un risque de malaise vagal ou de fausse route, la commercialisation de l’Uvestérol D, prescrit pour lutter contre les carences en vitamine D des plus jeunes, a été suspendue. Une mesure prise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le temps que la lumière soit faite sur les causes du décès d’un nouveau-né le 21 décembre dernier.





En cause, la pipette qui sert à administrer le médicament. Mal utilisée, elle peut être responsable d’une inhalation par fausse route. Autrement dit, le liquide passe par l’arrière-gorge, le larynx, la trachée ou les bronches au lieu de prendre les voies digestives. Bébé risque alors de s’étouffer et de perdre connaissance. Un accident qui peut survenir avec n'importe quelle susbtance liquide mais aussi des substances solides.