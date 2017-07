Vaccins obligatoires : que risquez-vous si refusez de vacciner votre enfant ?

Pour lutter contre la recrudescence de certaines maladies, Agnès Buzyn souhaite rendre onze vaccins obligatoires. En plus de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, les parents devront également faire vacciner leurs bambins de moins de deux ans contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque et l’haemophilus influenzae B (à l’origine de pneumopathies et de méningites). Interrogée sur le sujet ce mardi, la ministre de la Santé affirme au micro de France Inter que le texte de loi sera présenté devant le parlement à "la fin de l’année", pour une entrée en vigueur en janvier 2018. Mais voilà, que risquent les parents qui voudront se soustraire à la loi ?