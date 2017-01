Vague de froid : les bonnes techniques pour s'habiller chaudement

Munissez-vous également de bonnes chaussures. Votre paire doit être chaude, confortable et adhérente pour ne pas glisser sur les plaques de verglas. Petite astuce du médecin : pour garder les orteils au chaud toute la journée, vous pouvez placer dans vos chaussures des petites chaufferettes qui diffusent de la chaleur.

Et pour le reste du corps, faut-il adopter la technique de l’oignon ? Oui, sans hésiter. Superposez les couches sur tout le corps pour ne pas avoir froid. Tee-shirt, sous pull, pull, gilet, manteau, tout est bon pour rester au chaud. Cette technique du multicouche permet de pouvoir s’adapter aux situations et aux différents endroits.





Dans les transports ou au travail, n’hésitez pas à enlever des épaisseurs. "La multiplication des couches présente un autre avantage, elle permet à l’air de passer entre les épaisseurs et l’air est isolant", ajoute le Dr Kierzek. On y pense moins, mais n’hésitez pas non plus à mettre un collant sous votre pantalon. Pour les matières, privilégiez les fibres naturelles comme la laine, les fibres textiles synthétiques type polaires et les matières qui permettent à la peau de respirer.