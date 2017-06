Vers une pénurie sanguine : l'Établissement français du sang tire la sonnette d’alarme

Laissez-vous piquer ! C’est pour la bonne cause. Ce vendredi, l'Établissement français du sang (EFS) exhorte les Français à se mobiliser "massivement" pour donner leur sang. Et pour cause : les stocks sanguins sont insuffisants pour assurer les besoins des malades dans les semaines à venir. Dans le détail, l'établissement public dénombre 80.000 poches de sang en réserve en France, alors qu'il en faudrait 100.000 début juillet.





"Nous avons besoin de 10.000 dons de sang quotidiennement, qu’on soit en été ou en hiver", explique à LCI l’EFS, qui évoque un succès en demi-teinte de la Journée mondiale des donneurs de sang organisée le 14 juin dernier : "Il y a eu une fréquentation un peu moins élevée que d’habitude en raison des fortes chaleurs qui ont duré quasiment deux semaines. De la même façon en hiver, quand il y a de la neige ou des inondations, c’est compliqué pour nous de prélever".