VIDÉO - C'est une première mondiale : une greffe réussie sur un homme né sans main

C'est un miracle médical ! Piotr, un Polonais de 32 ans est né sans sa main gauche. L'homme a bénéficié d'une greffe provenant d'un donneur décédé. Une opération réalisée le 15 décembre au dessus du poignet et qui a duré près de 15 heures. Une dizaine de jours plus tard, la main reste encore immobile. Mais le patient peut déjà bouger les doigts et les médecins sont optimistes.