VIDÉO - Canicule : qu'est-ce que ce pic de de pollution à l'ozone qui entraîne la mise en place de la circulation différenciée en Île-de-France ?

"Il est plus facile d'agir ponctuellement et dans l’urgence sur les épisodes de particules fines, très ciblés (trafic routier, chauffage au bois...) que sur les épisodes d'ozone, un polluant qui vit plus longtemps et qui voyage beaucoup. Il peut se dégrader, se refabriquer, se redégrader et se réfabriquer, ainsi plusieurs fois. C'est un cycle continuel. Mais si tout d’un coup, le vent revient, qu'il y a moins de soleil et plus de nuages, le processus de fabrication s'interrompt.





S'agissant des particules fines, leur dispersion est aussi essentiellement liée aux conditions météo : dès que le vent se lève, l’effet de chape s’atténue, et la concentration devient plus faible. Mais il reste essentiel d'agir sur les sources, tout au long de l’année en réduisant nos émissions (trafic, chauffage aux bois, chantiers, agriculture...) . Chaque microgramme gagné a des effets bénéfiques sur la qualité de l'air et donc sur la santé. "