VIDÉO - Consommation de viande en hausse en France en 2016 : en mangeons-nous vraiment trop ?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la guerre à la viande. En 2015, elle a classé la viande rouge comme "probablement cancérogène pour l’homme" et les produits carnés transformés comme "cancérogènes pour l’homme". À la suite de cette annonce, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et alimentaire a rappelé les Français à l'ordre. Pas plus de 70 grammes de viande par jour, martèle-t-elle, dont 25 grammes de charcuterie maximum.





Et pourtant, d'après les statistiques du ministère de l'Agriculture, la consommation française de viande a augmenté de 0,9% en 2016, tirée par la volaille, même si la consommation de viande à domicile par les ménages a régressé. Alors, abusons-nous réellement de la viande ?