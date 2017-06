Vidéo – Dans le Lot, les habitants choisissent l’humour pour attirer un nouveau médecin

Comme de nombreuses régions françaises, le Lot est un désert médical. Une enquête de l’UFC-Que Choisir révélait d’ailleurs que 5% des Français étaient concernés et devait rouler entre 30 et 45 minutes pour trouver un médecin. Mais à Catus, le médecin recherché n’exercera pas seul. La maison médicale de la ville compte, entre autres, deux généralistes, une secrétaire, cinq infirmiers ou encore deux kinés et l’hôpital se trouve à 20 minutes. Pratique pour réaliser les examens !