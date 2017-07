VIDÉO - Épidémie de gale dans les Hauts-de-Seine, les parents préoccupés

WIMBLEDON





Gaël Monfils a écarté l'espoir britannique Kyle Edmund, 50e mondial, en trois sets (7-6 (7/1), 6-4, 6-4) et va au troisième tour où il rejoint Benoît Paire et Jo-Wilfried Tsonga. Novak Djokovic, qui démarrait son match au même moment, en a terminé plus vite. Le Serbe n'a pas fait de détail contre le Tchèque Pavlasek. Il plie le match en à peine plus d'une heure et demie : 6-2, 6-2, 6-1.