Il a été légalisé par Simone Veil : 42 ans après, quels sont les chiffres de l'avortement en France ?

Actuellement, le nombre d’IVG est compris entre ces deux estimations. D'après le dernier rapport de la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (DREES), 211.900 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées en 2016 dans l'Hexagone. "Après une hausse enregistrée en 2013 (+4,5 %), attribuée à la ‘crise’ des pilules de troisième et quatrième générations, le nombre d’IVG s’est stabilisé en 2014 et a entamé une décrue en 2015 (218.100 IVG), baisse qui s’est poursuivie en 2016", souligne le site santemagazine.fr, qui rappelle toutefois que "le nombre d’avortements rapporté au nombre de naissances reste stable depuis 1990".





Thérèse Clerc pratiquait des avortements clandestins avant la promulgation de la loi Veil. Selon elle, les femmes qui voulaient avorter "ne prenaient en général pas de contraception, aveuglées par toutes les débilités qu’elles entendaient à l’époque, sur le fait que cela était honteux et contre-nature", raconte-t-elle à L'Obs.





Et cette militante féministe d’évoquer avec amertume la situation actuelle : "Je suis désespérée de voir qu’un trop grand nombre de femmes ne prend toujours pas de moyens de contraception. Désespérée de voir qu’il y a en France, encore aujourd’hui, plus de 200.000 IVG chaque année. Mais ce droit est une nécessité".