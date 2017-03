VIDÉO - Les allergies : le pourquoi du comment

Cela peut sembler étonnant mais l’excès d’hygiène faciliterait l’allergie. Nous ne sommes plus confrontés aux microbes, et notre système immunitaire ne joue donc plus son rôle de barrière anti-virus. A cela s'ajoute l’évolution de nos habitudes alimentaires. "On s’est mis à manger des choses qu’on ignorait complètement il y a 30 ou 40 ans, explique Dr Sophie Silcret-Grieu. On s’est mis à manger des fruits exotiques, des mangues, des avocats. Tout ça c’est nouveau et nos organismes ne sont pas encore tout à fait prêts à l’accepter."