VIDÉO - Tout savoir en une minute sur la maladie de Parkinson

Des traitements existent pour améliorer la qualité de vie des malades mais ils ne permettent pas d'arrêter l'évolution de la maladie. On peut donc vivre avec pendant plusieurs années.





À ce jour, les causes de la maladie restent inconnues. C'est la maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d’Alzheimer, et la deuxième cause de handicap moteur en France. La maladie de Parkinson touche plus de 200.000 personnes dans l'Hexagone et son incidence est légèrement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, à tous les âges de la vie.