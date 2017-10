Les chiffres étonnants de la fécondité masculine

En Europe, la fécondité moyenne des hommes se situe entre 1 à 2 enfants par homme. Le taux de fécondité masculine est de 1,2 en Europe méridionale et de l'Est et de 1,7 à 2,1 pour l'Europe de l'Ouest . Elle est aux alentours de 2 en Amérique du Nord, 1,2 enfant par homme au Japon et en Corée du Sud et de 2 à 5 en Amérique latine selon les pays. Mais c'est en Afrique que les taux de fécondité masculine sont les plus élevés.