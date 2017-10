VIDEO - Une minute pour comprendre le vaccin contre la grippe

Le virus de la grippe mute très vite. Son efficacité est donc variable et le vaccin n'est parfois pas adapté. Les adultes jeunes et bien portants sont mieux protégés quand les plus âgés, victimes de leur système immunitaire diminué. L'efficacité du vaccin s'abaisse à 25% pour ces derniers. Toutefois, il est toujours recommandé de se vacciner.

Le vaccin est pris en charge à 100% pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées, obèses, femmes enceintes, nourissons et leurs entourages). Chaque année, entre 788.000 et 4,6 millions de personnes consultent pour un syndrome grippal, selon une estimation du réseau de surveillance médical Sentinelles. En 2016, on estime que la vaccination a évité entre 2.000 et 3.000 décès.