VIDÉO - La nouvelle vie de Zion, premier enfant à s'être fait greffer les deux mains

En juillet 2015, son histoire avait ému le monde entier. A l’époque Zion Harvey avait huit ans et devenait le premier enfant à obtenir une double greffe des mains. Deux ans après son opération, les médecins parlent d’un succès dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health. Le petit garçon peut aujourd’hui jouer au base-ball, écrire, manger et s’habiller tout seul.





L’opération était très lourde. Elle avait été préparée pendant deux ans par une quarantaine de médecins et avait duré plus de 10 heures. Depuis, Zion a eu besoin d’un temps d’adaptation. Son toucher est revenu après six mois. Huit mois plus tard, il a été capable de manier des ciseaux et des crayons, rapporte la revue. Puis une batte de base-ball, un an après la greffe.