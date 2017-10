"Le Roundup face à ses juges" : qu'est-ce que le glyphosate, cet herbicide classé cancérogène probable ?

La France a annoncé cet été qu'elle voterait contre la proposition de la Commission européenne de prolonger l'autorisation du glyphosate. Le gouvernement reste ainsi conforme aux engagements d'Emmanuel Macron sur le sujet. La raison : des risques sur la santé. Le ministère de la Transition écologique avait invoqué le 30 août dernier "des incertitudes qui demeurent sur sa dangerosité". Des arguments, repris ce samedi par Nicolas Hulot, dans une interview parue dans Ouest France : "La justice et l'Histoire nous rattraperont" si rien n'est fait pour remédier au problème phytosanitaire, a-t-il affirmé. "Contre le glyphosate et son rôle de perturbateur endocrinien, et peut-être d'antibiotique surpuissant, il y a un faisceau de présomptions qui justifie d'appliquer le principe de précaution", a-t-il ajouté.





En mars 2015 déjà, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) classait le glyphosate comme une substance "probablement" cancérogène. Des études publiées cette même année dans la revue scientifique The Lancet évoquent également des risques de lymphomes (cancer du sang), mais aussi des impacts négatifs sur les organes de détoxification de l'organisme, le foie et les reins, ainsi qu'au niveau du système hormonal. Et ce, même à très faible dose. Mais certains scientifiques estiment que ces études ne sont vraies que pour une ingestion à forte dose : l'OMS a ainsi indiqué en 2016 que le risque cancérogène du glyphosate était improbable. Sans contredire le CIRC, elle explique à titre de comparaison que les ultraviolets sont classés comme cancérogènes alors que l’exposition de la population au soleil ne l'est pas.