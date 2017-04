VIDÉO - Les emballages de fast-foods dangereux pour la santé ?

En début d'année, une autre étude avait été publiée sur le sujet dans la revue américaine Environmental Science and Technology Letters. Les chercheurs ont testé plus de 400 échantillons d'emballage provenant de 27 chaînes de restauration rapide aux Etats-Unis. Le résultat est sans appel : près de la moitié des emballages papier et 20% de ceux en carton comme les boites pour les pizzas et les frites, contenaient de la fluorine, un marqueur de substances chimiques fortement fluorées utilisées pour rendre les moquettes résistantes aux taches, les poêles et casseroles anti-adhésives et les vêtements imperméables.





Parmi eux, six de ces échantillons contenaient de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) ou C8, et ce, malgré le fait que plusieurs grands fabricants américains d'emballage avaient dit qu'ils cesseraient de l'utiliser en raison de ses risques pour la santé après un examen en 2011 de l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA). Elle démontrait également que les personnes à risques étaient, sans surprise : les enfants. "Ils sont les plus à risque car leurs corps qui se développent sont plus vulnérables aux substances chimiques", expliquait Laurel Schaider, chimiste au Silent Spring Institute et principal auteure de ces travaux.