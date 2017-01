VIDÉO – Pic de pollution : comment moins polluer et comment se protéger

Les véhicules les plus polluants sont de nouveau interdits de circuler mardi et mercredi à Paris et en petite couronne dans le cadre de la circulation différenciée déclenchée en raison d'un épisode de pollution de l'air. L'interdiction concerne les véhicules non classés et les véhicules de classe 5 (immatriculation entre 1997 et 2001) selon les vignettes Crit'Air, obligatoires depuis mi-janvier. Tous les autres véhicules disposant des vignettes Crit'Air de classe 1 à 4 pourront circuler.





Face à la persistance du pic de pollution, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo avait auparavant demandé à la préfecture de police d'"étendre mardi la restriction de circulation aux véhicules Crit'Air 4", immatriculés entre le 1er janvier 2001 et 31 décembre 2005.

Pour mieux comprendre les raisons de ce pic de pollution, la façon dont il est mesuré et comment y remédier nous sommes aller interroger une ingénieure d'Airparif, le réseau de vigilance de la qualité de l'air en région parisienne. Une interview réalisée en direct sur Facebook et que vous pouvez revoir intégralement ci-dessous. Comment moins polluer ? Voici les conseils d'une ingénieure d'Airparif.