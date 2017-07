VIDÉO - C'est la journée du baiser et s'embrasser, c'est bon pour la santé

Selon plusieurs études, le baiser est plus mémorable et surtout plus déterminant qu'une première relation sexuelle dans un couple et donne le ton pour le reste d’une relation. Pourquoi ? "La sexualité, c'est une affaire de mélange, elle n’intervient qu’à condition que je donne une moitié de mon patrimoine (…) Ça nous permet d’avoir le partenaire sexuel qui nous plaît", explique le biologiste français, Thierry Lodé. Le baiser est une sorte de "test biologique" qui permet à chacun des protagonistes d'évaluer la "qualité" du partenaire : goût, odeur…