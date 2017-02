VIDÉO - Des chirurgiens américains réussissent une impressionnante greffe du visage

L’opération qui a redonné un visage à Andy Sandness s’est déroulée en juin dernier. Au préalable, il fallait trouver un donneur compatible, d’un âge proche et d’un teint de peau similaire. Les médecins ont en outre dû s’entraîner. Cette transplantation particulièrement complexe n’a en effet été réussie que par très peu d’équipes de chirurgiens à travers le monde.





En tout, l’équipe médicale de la Mayo Clinic (Minnesota) a réalisé huit interventions de 56 heures, ayant mobilisé pas moins de 60 personnes. Le travail fut périlleux. Comme l’explique le Dr Samir Samir Mardini, ils ont dû prélever les os, les muscles, la peau et les nerfs du donneur, tout en préparant Andy à recevoir sa greffe. La tâche la plus complexe ? Parvenir à identifier les nerfs faciaux de chaque homme pour les greffer au bon endroit et qu’Andy puisse correctement ouvrir et fermer ses yeux ou sa bouche.