VIDÉO – Savez-vous bien vous brosser les dents ? Les conseils d’un dentiste pour une bouche saine

Autre chiffre surprenant : près d’un quart des Français (23%) avoue se brosser les dents moins de deux fois par jour. "Les méthodes de brossage ne sont pas optimisées. Le brossage est souvent trop rapide et ne respecte pas certaines règles (…) Les gens n’arrivent pas à comprendre que négliger le brossage peut entraîner des pathologies (…)", constate le chirurgien-dentiste auprès de sa clientèle.





Aujourd’hui, la sensibilité d’une gencive ou le saignement, qui sont pourtant des signes avant-coureurs, ne semblent pas être interprétés comme des pathologies mais juste comme un inconfort : 52% de ceux qui souffrent de saignement ne sont pas allés chez le dentiste depuis plus de 1 an et 77% de ceux qui se déclarent en bonne santé dentaire souffrent de sensibilité de temps en temps. "Dans tous les cabinets dentaires, les praticiens axent leur communication sur la prévention, sur les méthodes de brossage pour optimiser les soins qu’ils font pour les faire perdurer", affirme le docteur Paul Cattanéo.