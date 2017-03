VIDÉO - Tout savoir en une minute sur le syndrome d'Asperger

Aujourd'hui, les causes exactes de ce syndrome restent encore inconnues. On suppose qu’il s’agirait de gènes défectueux. Les personnes touchées, qu'on appelle couramment les aspies, ne souffrent pas de déficience intellectuelle. Leur principale difficulté est la communication. "C’est un trouble du spectre autistique dont les symptômes sont plus discrets que ceux de l’autisme classique, nous explique Alexandra Reynaud. Ils se manifestent par des difficultés lors des interactions sociales. Nous avons plus de difficultés à comprendre les codes sociaux, à identifier les sentiments et les émotions des autres".