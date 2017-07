VIDÉO - Un homme a le bras couvert de bleus après la morsure d'un insecte mystérieux

Dans le sud de l’Arizona, Thomas Jay âgé de 41 ans a subi l’inexplicable. Suite à une piqure ou une morsure d’insecte, son bras a doublé de volume et des bleus sont apparus. Après avoir demandé des conseils sur la page Facebook de la ville, sa femme et lui se sont rendus aux urgences de la ville. Face aux symptômes inédits, les médecins n’ont pas su déterminer quel type d’insectes a pu blesser l’homme. Entre morsure et piqures, les avis oscillent.