PARTI PRIS – Vous doutez des vaccins ? Ce virologue de l'Institut Pasteur va peut-être vous faire changer d’avis

"En France, on a peur des vaccins parce qu’on ne voit plus les maladies. Mais ça ne veut pas dire qu’elles ne sont pas là." Frédéric Tangy, chef de l'unité de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur, administre une piqûre de rappel à ceux que les seringues rendent sceptiques. Alors que le débat sur les vaccins est relancé en France depuis que le gouvernement a annoncé son intention d’en rendre 11 obligatoires pour les jeunes enfants, et que la confiance des Français en la matière tend à s’éroder année après année, il met les points sur les i dans une interview vidéo accordée à LCI.fr à l’occasion de la sortie ce jeudi du livre "Les vaccins pour les nuls" (éditions First), dont il est le co-auteur.