Où faut-il habiter pour être en bonne santé ? Pas forcément en France...

On entend souvent que la France possède le meilleur système de santé. Le meilleur, peut-être. Mais ça ne suffit pas forcément a nous assurer d'être les plus en forme. Comme chaque année, Bloomberg a passé au crible l'état de santé des habitants de 163 pays à travers le monde. Verdict : la France se classe (seulement) au 14e rang mondial, entre les Pays-Bas et la Finlande. En 2017, c’est l’Italie qui se hisse sur la première marche du podium des pays les plus "sains" de la planète, juste devant l’Islande et la Suisse.





Pour réaliser ce classement, la société financière américaine a pris en compte plusieurs critères : l’espérance de vie, les causes de mortalité, les principales maladies dont souffrent les citoyens, le tabagisme, la nutrition ou bien encore l’accès à l’eau potable. Chaque pays reçoit au final une note comprise entre 0 et 100 %. "Un bébé né en Italie peut espérer vivre 80 ans en moyenne. Mais, à 4500 kilomètres plus au sud, en Sierra Leone, il mourra à 52 ans en moyenne", résume de façon lapidaire Bloomberg.