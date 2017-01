Votre sommeil est-il de bonne qualité ? Ces 4 critères vous permettront de le découvrir

Dans son lit douillet, on peut lire, regarder des séries… et dormir. Et ce temps consacré au sommeil doit composer près de 85% du temps que vous passez dans votre lit, selon les experts américains. Le Dr Bertrand de La Giclais illustre ce cas par un exemple : "Plus on avance en âge, moins on a besoin de sommeil. Et dans ce cas, il ne sert à rien de rester dans son lit même si l’on n’est pas pressé par le temps".