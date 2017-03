Passez-vous trop de temps au lit ? Attention au risque de démence

Mais mieux encore, les chercheurs ont une explication. Ils suggèrent que le volume cérébral des gros dormeurs est plus faible. Or, ce volume est associé à un déclin cognitif. En clair, le fait de dormir beaucoup serait un symptôme de la démence et non une cause. Nul besoin donc, de vous forcer à vous lever si vous n’en avez pas envie. Les besoins physiologiques varient en effet d’une personne à l’autre.





En revanche, "la durée de sommeil est un excellent indicateur clinique pour détecter les patients les plus âgés à risque de démence", conclut le Dr Matthew Pase. Une évaluation cognitive plus poussée permettrait ensuite d’établir le diagnostic.