Vous pensez avoir les yeux bleus ? Détrompez-vous, ils sont... bruns

"Tout le monde a de la mélanine dans l’iris de l’œil, précise le Dr Heiting. C’est la quantité dont nous disposons qui détermine la couleur des yeux." Cette mélanine, justement, donne naturellement une couleur brune. Et plus elle est concentrée, plus les yeux sont foncés. Alors pourquoi n’avons-nous pas tous les yeux d’une seule et même couleur mais déclinée en mille et une nuances ? "Tout dépend de la lumière absorbée par l’œil", répond le spécialiste.