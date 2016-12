Vous souffrez d’asthme ? Manger trop de viande transformée aggrave les crises

Vous raffolez du saucisson, des saucisses et des lamelles de bœuf séché ? En plus de la prise de poids qui vous guette, d’autres conséquences seraient à craindre si vous êtes asthmatique. Des chercheurs de l’Inserm mettent en effet en avant, dans une récente étude, un lien surprenant entre la viande transformée (par salaison, maturation, fumaison...) et l’asthme. Selon eux, consommer quatre portions ou plus de viande transformée par semaine peut aggraver les symptômes de cette maladie chronique.