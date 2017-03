Wonder Woman s’épile les aisselles et crée la polémique : 5 idées reçues sur les poils

FAUX - Les poils sont-ils le repère idéal des microbes et bactéries en tous genres, responsables de tant de maladies ? Une étude américaine, publiée en juillet dernier, met à mal cette idée reçue. Après avoir passé au crible les données de plus de 3000 Américaines, les scientifiques ont déduit que les adeptes de l’épilation intégrale présentaient plus de risques de contracter une maladie sexuellement transmissible. Pourquoi ? Outre les microcoupures qui favorisent les infections, les bactéries et les virus prolifèrent davantage en l’absence de la barrière protectrice formée par les poils. C’est ainsi que les cils protègent les yeux et que les poils du nez et des oreilles empêchent les impuretés de s’infiltrer. Vous êtes prévenus.