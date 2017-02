A Lyon, la "ferme du futur" est déjà là

DEMAIN - Ces salades et ces poivrons ne viennent pas de la terre… et pourtant, ce chef, sous l’œil de nos caméras, n’est pas avare en compliments. Ces produits extra-frais viennent en fait d’une serre un peu particulière située sur le campus scientifique de Lyon. Un espace confiné et aseptisé au sein duquel se développe l’agriculture du futur.