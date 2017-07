Ils n’étaient plus que quelques dizaines dans les années 1960 et pourtant leur espèce compte aujourd’hui près de 10000 individus en France. Les bouquetins des Alpes ont repeuplé le parc national de la Vanoise, jusque dans les hauteurs ou aucun autre animal n’est capable de s’aventurer. Des agents du parc les recensent chaque année et assurent un suivi sanitaire.