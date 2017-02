Vénus au plus près de la Terre ce week-end : voici comment l'observer

L'explication est simple et elle nous est donnée par l'astrophysicien Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d’études spatiales (CNES) : "Vénus est la seconde planète la plus proche du Soleil à 108 millions de kilomètres contre 150 millions pour la Terre. Elle gravite alors plus rapidement et rattrape inéluctablement la Terre. C’est ce qui se passe en ce moment. Vénus se rapproche de notre planète jusqu’au 25 mars où elle se situera à seulement 42 millions de kilomètres. Ce rapprochement a une conséquence immédiate : l’éclat de Vénus augmente de façon spectaculaire (voir ci-dessus le timelapse réalisé par un astronome amateur, Guillaume Cannat, auteur du blog "Autour du ciel"). Un phénomène que l'on peut observer tous les six mois le soir dans le ciel".