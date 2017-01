Canada : la police espère résoudre un meurtre de 1998, grâce à un portrait-robot … réalisé à partir d’un ADN

Des informations corroborées 20 ans plus tard par ce portrait réalisé grâce au phénotypage. L’ADN révèle que l’homme est effectivement blanc, d’origine nord-européenne. Ses cheveux sont blond-châtain et ses yeux bleu-vert. L’entreprise chargée de l’analyse, Parabon NanoLabs, souligne tout de même que cette technologie a ses limites, comme l’explique la directrice du département de bioinformatique à nos confrères de Motherboard. "Les portraits sont composites et ne sont pas censés représenter l'apparence exacte d'un sujet. Ils ne prennent pas en compte l’influence de l’environnement et des événements sur l’aspect de l’individu, comme son âge, son poids, ses cicatrices, sa consommation de tabac et stupéfiants, son exposition au soleil, ses tatouages, sa coiffure, ses poils faciaux, etc.".





Mais David Toffoli y croit dur comme fer : "Ce visage correspond à la réalité, la science l’a prouvé". Il espère que la diffusion de ce portrait permettra d’obtenir de nouveaux témoignages.