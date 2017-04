Cannibalisme : manger de l’homme n’est pas très nourrissant, selon un chercheur

Et là, une question se pose : comment est-il arrivé à un tel résultat ? Rassurez-vous, il n’a pas découpé d’humain. Non, le spécialiste s’est basé sur de précédentes études détaillant les compositions chimiques d’hommes qui avaient donné leur corps à la science. Il a pu ainsi établir un tableau des différentes parties du corps humain, en spécifiant le poids de chaque partie et la valeur nutritionnelle exprimée en calories (graisse et protéines).





Il ressort que le cerveau ne pèse pas lourd, mais est calorique, les cuisses le sont un peu plus et le tissu adipeux détient la palme. Il en conclut qu’au "niveau individuel, l'homme affiche un taux calorique peu élevé. Et même si vous mettez cinq ou six individus, cela procurera toujours moins de calories qu'un seul cheval ou un bison." James Cole en déduit que le cannibalisme n’avait donc pas de portée alimentaire.