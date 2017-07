CARTE - Les trois quarts des nappes phréatiques de France en déficit d’eau, et près de chez vous ?

Les rares secteurs épargnés se situent au sud du Bassin parisien, autour des nappes des calcaires de Beauce, et dans les régions de Nîmes et de Montpellier. À l’inverse, la vallée du Rhône au sud de Lyon enregistre pour sa part des niveaux "bas voire très bas". Eux aussi fortement touchés, les secteurs de la nappe de la craie champenoise, dans le Grand Est, les nappes du bassin Adour-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, ainsi que celle des calcaires jurassiques de Lorraine.





"Les pluies de la période novembre à avril qui, habituellement, permettent la recharge hivernale n’ont assuré que partiellement leur rôle de remplissage des nappes cette année", note encore le BRGM, soulignant que si les pluies de printemps "ont été bénéfiques pour la végétation", elles ont en revanche été "peu efficaces pour assurer une recharge des nappes". Malgré une pluviométrie proche de la normale en juin, les précipitations ont été trop disparates d'une région à l'autre pour éviter que ne plane le spectre d’un été de sécheresse.