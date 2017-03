Colonisation de Mars : Buzz Aldrin, héros d'une application de réalité virtuelle pour les enfants

Cycling Pathways to Mars s’inspire de son dernier livre "Mission to Mars : My Vision for Space Exploration", dans lequel Buzz Aldrin décrit son plan d'action pour implanter des colonies martiennes à l’horizon 2030-2040. Pour ce faire, il veut établir une première colonie sur la Lune, qui ferait office de base de relais pour effectuer des voyages plus longs en direction de Mars. Tout au long de l'expérience, qui se veut avant tout pédagogique, un hologramme de Buzz Aldrin guide le joueur étape après étape dans sa quête pour coloniser la planète rouge.





"Je veux que les jeunes comprennent non seulement à quoi serviront les différents vaisseaux de la flotte, mais aussi comment ils se poseront à la surface de Mars et comment ils ravitailleront la colonie martienne", a expliqué Aldrin au cours de sa présentation. Selon lui, la partie la plus sensible du projet reste néanmoins l’aspect psychologique. "[Les futurs astronautes] passeront un certain temps sur la surface lunaire. Cette étape est cruciale, car elle permettra notamment de surveiller et de gérer le moral de l’équipage, avant de l’envoyer en direction de Mars".