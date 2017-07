Conduire plus de deux heures par jour "est mauvais pour votre cerveau", selon une étude anglaise

Le chercheur suggère aussi d'autres hypothèses : "La conduite est cause de stress et de fatigue, et des études font le lien entre ces causes et le déclin cognitif". Kishan Bakrania a observé des résultats similaires sur les personnes qui regardent la télévision : selon lui, les téléspectateurs qui ont passé quotidiennement plus de 3 heures devant le petit écran avant le début de l'étude ont eu une baisse de matière grise qui s'est accentuée les 5 années suivantes.