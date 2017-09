Dangerosité des pesticides pour la santé : des certitudes et de regrettables zones d’ombre

Mais pourquoi, alors, ces atermoiements des autorités ? La faute, sans doute, à l’absence de solutions de remplacement satisfaisantes – ce en quoi pro et anti-glyphosate s’accordent – mais aussi, peut-être, à des études encore trop morcelées et disparates. "En France, les données sur les usages actuels ou passés de pesticides en milieu agricole sont parcellaires. Il n’existe pas de bases de données rétrospectives et exhaustives de ces usages, qui puissent être mises à la disposition de la recherche ou du public", relève l’Inserm. "Cette absence de données est l’une des difficultés rencontrées dans l’évaluation des expositions qui est pourtant indispensable aux études épidémiologiques." Constat similaire du côté de l’OMS, selon qui "les données disponibles sont trop limitées pour qu’on puisse estimer l’impact sanitaire mondial des pesticides."





Difficile à évaluer, les effets des pesticides peuvent aussi, parfois, être présentés de façon biaisée. Des allégations portées par des associations spécialistes de la question récemment passées sous le feu des projecteurs. Mi-septembre, plusieurs médias européens – La Stampa, The Guardian et RMC – assuraient qu'une partie cruciale d’un rapport de l’agence européenne de sécurité des aliments (l’Efsa, déjà citée un peu plus haut, qui s’en est défendue) sur le glyphosate ressemblait au copier/coller d'un document déposé en 2012 par Monsanto au nom de la "Glyphosate Task Force", un consortium d'entreprises commercialisant des produits à base de l’herbicide. De quoi jeter le trouble. D’autant qu’au même moment, aux Etats-Unis, l’entreprise agrochimique rachetée par la firme pharmaceutique allemande Bayer en 2016 se retrouve accusée d'avoir eu une stratégie délibérée pour orienter l'évaluation scientifique du glyphosate, et ainsi démontrer qu'il n'était pas cancérogène.