Déclin du nombre de spermatozoïdes chez l'homme : après une étude alarmante, les réponses d'un chercheur de l'Inserm

Selon lui, "cette étude est une nouvelle pierre au jardin de l’alarme, mais il ne s’agit certainement pas de dire que la fertilité est en baisse". "La diminution tendancielle du nombre de spermatozoïdes ne veut pas dire impact sur la fertilité masculine, qu’il est actuellement impossible de tracer faute d’études pluridisciplinaires", explique ainsi Bernard Jégou. Et d'ajouter : "La difficulté pour nous, chercheurs, c’est de mettre ces chiffres sur le déclin du sperme en face de chiffres sur la fertilité."





Si le sujet est si complexe et sérieux, c'est que "la fertilité est multifactorielle". D'autre part, la "contraception est apparue", et "l'on ne dispose pas de chiffres précis sur la procréation médicalement assistée, à laquelle on recourt de plus en plus, certes, mais parce qu'elle est plus popularisée qu’elle ne l’était auparavant," estime le spécialiste.