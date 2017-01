Découvert en Patagonie, il a 52 millions d'années : voici un ancêtre inconnu de la tomate

On savait que la tomate était déjà cultivée par les Incas de la région andine dès le XIIIe siècle. Elle n'était alors pas plus grosse que la tomate-cerise que nous connaissons de nos jours. A en croire les travaux d’une équipe de paléontologues, l’histoire génétique de ce fruit pourrait toutefois remonter à bien plus loin qu’on ne le pensait. Et cela, grâce à la récente découverte de deux fossiles particulièrement bien conservés d'une baie, encore inconnue jusqu'à présent, dans la province de Chubut en Patagonie (Argentine).





A cet endroit se trouvait il y a environ 52 millions d'années une forêt tropicale tempérée, où poussait ce fruit appartenant à mi-chemin entre la tomatille, cette baie couramment utilisée dans la cuisine mexicaine, et la cerise de terre, plus communément appelée physalis, qui se trouve aujourd'hui un peu près partout dans le monde. D’après les auteurs de la découverte, ces deux baies fossilisées semblent appartenir à la famille des Solanacées, une variété de plantes à qui l’on doit notamment de nombreuses espèces alimentaires, telles que la pomme de terre ou la tomate ou l'aubergine.