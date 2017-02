Découverte d'exoplanètes : bière, gâteau… la conquête spatiale à l’épreuve de l’humour belge

Une découverte majeure qui va nous permettre d’en savoir un peu plus sur l’univers infini et peut-être même de découvrir d’autres formes de vie. Mercredi, Michaël Gillon et ses comparses astronomes ont présenté, depuis le centre de la Nasa, un système de sept nouvelles planètes semblables à la Terre, dont trois "habitables", autour d’une étoile naine, qu'ils ont baptisé TRAPPIST-1.





Si Twitter s’est ému de cette découverte, le nom donné à cette découverte n’a pas manqué d’amuser les Belges, pas peu fiers du fait que l'équipe est originaire de Belgique. Certes, TRAPPIST-1 n’est pas sans leur rappeler les moines trappistes dont plusieurs abbayes de l’Ordre cistercien de la stricte observance se trouvent en Belgique. Mais c’est aussi –et surtout - le nom courant de célèbres bières locales. Et quand on sait que l’équipe est majoritairement originaire de l’universitaire de Liège…