Découverte d'exoplanètes par la NASA : au fait, c'est quoi une planète en "zone habitable" ?

Existe-t-il une forme de vie ailleurs dans l'Univers ? La Nasa a annoncé ce mercredi l'existence de sept exoplanètes inconnues jusqu'alors, situées à trente-neuf années-lumière de la Terre. Ces planètes auraient toutes les chances d’être rocheuses et possèdent toutes le même diamètre que notre bonne vieille planète bleue. Et surtout, trois d'entre elles sont situées dans la "zone habitable" d'une étoile naine, nommée Trappist-1. Pour faire simple, il s’agit de la zone dans laquelle la quantité d’énergie reçue par une planète permet à l’eau d’exister sous forme liquide à sa surface.





Dans notre système solaire, par exemple, c’est le cas de la Terre qui reçoit à peu près 1000 watts par mètre carré d’énergie grâce au rayonnement du soleil. Quand une planète est trop proche de son étoile, à l'instar de Venus, la quantité d’énergie reçue est trop importante, et donc l’eau se vaporise. Et, si elle est trop éloignée, comme c'est le cas de Mars, l’eau n’existe plus que sous forme de glace. "L'eau liquide est un pré-requis à l'existence de la vie", même si cela n'est pas une condition suffisante car il faut aussi "la présence des bonnes molécules", souligne Franck Selsis, de l’Observatoire européen austral.