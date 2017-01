Nasa : voici la combinaison spatiale des astronautes qui se rendront à bord de l'ISS en 2018

La nouvelle garde-robe des prochains astronautes qui embarqueront à bord du nouveau vaisseau spatial Starliner de Boeing en direction de l’ISS a été dévoilée ce mercredi 25 janvier lors d’un événement retransmis en direct sur la page Facebook de l’Agence spatiale américaine. Pas de mannequins défilant sur un podium avec en fond la bande-son de 2001 L’Odyssée de l’Espace, mais des ingénieurs en polos bleus.





Pour habiller les futurs astronautes de la Nasa, mais aussi les prochains touristes de l’espace, le groupe Boeing a dû imaginer une combinaison qui sera beaucoup plus confortable que le modèle actuel : son poids passe de 13,6 kg à moins de 9 . Grâce à des fermetures à glissières, elle s’enfilera plus rapidement et le passage de la position debout à la position assise se fera plus aisément, explique dans son communiqué l'Agence spatiale amériaine.