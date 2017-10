Une nouvelle hypothèse vient expliquer l'origine de la vie sur Terre

Le potentiel de création de la vie de ces "petites mares chaudes" avait déjà été évoqué par le biologiste britannique Charles Darwin, père de la théorie de l'évolution, dans un courrier en 1871.





"On peut imaginer que dans quelques mares chaudes contenant toutes sortes de sels ammoniacs et phosphoriques en présence de chaleur, de lumière et d’électricité, il ait pu se former chimiquement un composé protéique capable de subir des modifications complexes", avait-il écrit. Avant de se trouver, 146 ans plus tard, un nouvel allié.