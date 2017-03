Des paléontologues australiens découvrent un ensemble unique d’empreintes de dinosaures

Les 21 types de traces rapportées appartiennent à quatre principaux groupes. "Il y avait cinq types de traces de dinosaures prédateurs, au moins six de sauropodes herbivores à long cou, quatre venant d’ornithopodes herbivores à deux pattes, et six types de dinosaures blindés."





Bien qu’elle ait été validée ce lundi 27 mars, la découverte n’est pas tout à fait récente, et aurait bien pu ne jamais avoir eu lieu. En effet, d’immenses travaux de traitement du gaz naturel étaient prévus sur ce site. Des aborigènes ont alors prévenu l’équipe du Dr Salisbury afin qu’ils viennent constater ces traces connues d’eux seuls. Les chercheurs ont pu les examiner de 2011 à 2016 avant de les porter à la connaissance du monde scientifique.