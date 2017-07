Des scientifiques partent à la recherche des terres immergées de Zealandia, le "nouveau continent"

Jerry Dickens, un des responsables scientifiques de l'expédition, a notamment pointé l'importance de la zone pour les études climatiques. "A mesure que l'Australie a dérivé vers le Nord et que la mer de Tasmanie s'est agrandie, les schémas de circulation ont fluctué, de même que les profondeurs de l'eau autour de la Nouvelle-Zélande", a expliqué ce chercheur de l'Université du Texas. "Cette zone a eu une influence importante dans les changements globaux." L'un des principaux contributeurs de l'étude publiée en février, Nick Mortimer, avait expliqué que des chercheurs rassemblaient depuis 20 ans des éléments défendant l'existence d'un continent.





Mais leurs efforts ont été compliqués par le fait que Zealandia soit noyée sous les eaux. "Si on pouvait vider les océans, les chaînes de montagne et cette énorme masse continentale sauteraient aux yeux de tous", avait dit à l’époque Nick Mortimer, disant espérer que Zealandia figure un jour sur "les cartes et dans les écoles". Les auteurs de l'étude affirment, eux, que Zealandia serait le septième en terme de taille, après l'Afrique, l'Eurasie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et le continent australien. "L'intérêt scientifique de classer Zealandia comme un continent va bien au-delà du simple fait d'ajouter un nom sur une liste", écrivaient les chercheurs. "Qu'un continent puisse être ainsi immergé mais pas fragmenté est utile à la compréhension de la cohésion et la destruction de la croûte continentale."