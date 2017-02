"Bienvenue à Gattaca", "The Island", "Jurassic Park" … Le clonage au cinéma, rêve ou réalité ?

Si le clonage semble au point mort en Europe notamment pour des questions d’éthique et d’éventuelles dérives sur l’être humain, cette technique pourrait se révéler, selon le chercheur, très intéressante pour sauvegarder des espèces en voie de disparition, voire déjà disparues, par exemple le mammouth. Une équipe de scientifiques d'Harvard a d’ailleurs annoncé la création d’un premier embryon dès 2019. "Techniquement, cloner des espèces type mammouth ou ours polaire préhistorique peut être réalisable. Si cela peut dans un premier temps ne pas paraître utile, cela pourrait néanmoins être intéressant. Après tout, on dit toujours que l’homme détériore la biodiversité, alors faire renaître d’anciennes espèces, c’est peut-être une contribution positive", argumente le chargé de mission à l’Inra.





Néanmoins, la reproduction de dinosaures, comme dans "Jurassic Park", paraît, elle, plus complexe. "Si on retrouve de l’ADN fiable, pourquoi pas mais les reptiles du secondaire ont disparu à cause d’effets de chaleurs, de tremblements de terre et d’éruptions de volcan. De fait, on a peu de chances de retrouver réellement de l’ADN fiable", conclut le généticien. Sauf miracle donc, la perspective d'admirer diplodocus ou vélociraptors relève bel et bien du rêve et non pas de la réalité.