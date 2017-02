Il y a 20 ans, le monde découvrait Dolly, la brebis clonée

Aux Etats-Unis, le clonage d’animaux a rapidement connu un essor, et ce dès 1996, alors que le plus grand centre de clonage au monde est sur le point d'ouvrir en Chine, à Tianjin, et pourrait produire près de 100.000 embryons de vaches par an. En Corée du Sud, il est désormais possible d'envoyer à Séoul des échantillons d'ADN prélevés sur son chien avant sa mort, dans le but inespéré de le "ressusciter". Quant au clonage humain, il a été plusieurs fois retoqué, notamment par la Chambre des Représentants américaine, qui a voté en 2001 un texte de loi interdisant le clonage à des fins reproductives et thérapeutiques dans le secteur privé comme public. Alors que plusieurs entreprises privées annonçaient être capables de le réaliser.





De manière générale, le clonage a en revanche ouvert la voie à de nouvelles technologies comme la technique des cellules IPS, à savoir des cellules souches créées sans recourir à des embryons. Son but : réparer un organe malade grâce à des cellules souches plus jeunes, qui vont suppléer les cellules défaillantes. Ainsi, les problèmes de vue, notamment, pourraient être résolus par ce biais. Tout un champ de progrès dont ne s'est sûrement jamais douté Dolly, morte en 2003.